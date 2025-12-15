Банк «Банкирский дом» исключили из системы страхования вкладов

Банк России отозвал лицензию у АО АКБ «Банкирский дом» 3 марта 2016 г. В ЦБ тогда сообщали, что все нормативы достаточности собственных средств банка опустились ниже 2%, а капитал снизился ниже минимального размера уставного капитала на дату госрегистрации. Регулятор также выявил крупную недостачу наличных в кассе кредитной организации. Кроме того, организация была вовлечена в проведение сомнительных операций.