Банк «Банкирский дом» исключили из системы страхования вкладов

Петербургский АО АКБ «Банкирский дом» исключен из реестра банков – участников системы страхования вкладов. Об этом сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

В госкорпорации пояснили, что решение принято после внесения в Единый государственный реестр юрлиц записи о ликвидации кредитной организации.

По данным АСВ, сейчас в системе страхования вкладов состоят 570 кредитных организаций. Из них 283 – действующие банки с лицензией на привлечение средств физлиц во вклады и открытие счетов, три – действующие кредитные организации, утратившие такое право. А еще 284 – банки, в отношении которых идут ликвидационные процедуры.

Банк России отозвал лицензию у АО АКБ «Банкирский дом» 3 марта 2016 г. В ЦБ тогда сообщали, что все нормативы достаточности собственных средств банка опустились ниже 2%, а капитал снизился ниже минимального размера уставного капитала на дату госрегистрации. Регулятор также выявил крупную недостачу наличных в кассе кредитной организации. Кроме того, организация была вовлечена в проведение сомнительных операций.

