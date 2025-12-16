ГД приняла закон об увеличении предельной суммы займа для юрлиц

Законопроект был внесен на рассмотрение нижней палатой 9 апреля рядом депутатов и сенатаров. Согласно пояснительной записке, потребность в поправках продиктована необходимостью пересмотра действующего лимита, который не менялся с 2018 г., расширения возможностей субъектов МСП по привлечению доступного финансирования, развития внутреннего рынка капитала и стимулирования малого бизнеса, а также потребностью рынка МФО.