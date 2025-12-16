Газета
Финансы

ГД приняла закон об увеличении предельной суммы займа для юрлиц

Ведомости

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, увеличивающий размер суммы микрозайма для микрофинансовой организаций (МФО), предоставляющей заем юрлицу или индивидуальному предпринимателю, с 5 до 15 млн руб. Документ опубликован в думской электронной базе.

Законопроект был внесен на рассмотрение нижней палатой 9 апреля рядом депутатов и сенатаров. Согласно пояснительной записке, потребность в поправках продиктована необходимостью пересмотра действующего лимита, который не менялся с 2018 г., расширения возможностей субъектов МСП по привлечению доступного финансирования, развития внутреннего рынка капитала и стимулирования малого бизнеса, а также потребностью рынка МФО.

Кроме того, законопроектом вводится запрет для микрофинансовых организаций на проведение новации обязательств по договорам потребительского займа в новые заемные соглашения между теми же сторонами. Также запрещается заключать дополнительные соглашения, позволяющие включать в основной долг непогашенные проценты, неустойки, штрафы, пени и иные платежи, предусмотренные законодательством о потребительском кредите.

Документ был принят в первом чтении 7 октября.

