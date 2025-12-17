Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

В 2025 году малый бизнес застраховался в «Сберстраховании» на 352 млрд рублей

Ведомости

С начала 2025 г. малый бизнес застраховал свои риски в «Сберстраховании» на общую сумму 352,4 млрд руб., что на 71% превышает показатель прошлого года. Более 14 600 предприятий оформили комплексный полис «Защита 360°», покрывающий имущество, финансы, ответственность перед третьими лицами и риски сотрудников. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель организации.

Наибольшее количество полисов приобрели компании из сферы торговли (37,7%), растениеводства и животноводства (10,3%), а также строительства (10%).

По словам руководителя направления страхования малого бизнеса «Сберстрахования» Михаила Любкина, среди регионов по страховой активности лидируют Москва (12,4%), Московская область (5,2%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (4,6%), Алтайский край (3,5%) и Ростовская область (3,4%).

Отмечается, что практические примеры демонстрируют эффективность страхования: выплата в 1 млн руб. помогла кафе в Якутии восстановиться после прорыва отопительной трубы, компенсация в 1,8 млн руб. покрыла убытки фитнес-клуба в Коми от аналогичной аварии, а 2 млн руб. спасли мини-отель в Мурманске после пожара. При этом стоимость полисов в этих случаях составила от 25 000 до 40 000 руб.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её