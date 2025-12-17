В 2025 году малый бизнес застраховался в «Сберстраховании» на 352 млрд рублей
С начала 2025 г. малый бизнес застраховал свои риски в «Сберстраховании» на общую сумму 352,4 млрд руб., что на 71% превышает показатель прошлого года. Более 14 600 предприятий оформили комплексный полис «Защита 360°», покрывающий имущество, финансы, ответственность перед третьими лицами и риски сотрудников. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель организации.
Наибольшее количество полисов приобрели компании из сферы торговли (37,7%), растениеводства и животноводства (10,3%), а также строительства (10%).
По словам руководителя направления страхования малого бизнеса «Сберстрахования» Михаила Любкина, среди регионов по страховой активности лидируют Москва (12,4%), Московская область (5,2%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (4,6%), Алтайский край (3,5%) и Ростовская область (3,4%).
Отмечается, что практические примеры демонстрируют эффективность страхования: выплата в 1 млн руб. помогла кафе в Якутии восстановиться после прорыва отопительной трубы, компенсация в 1,8 млн руб. покрыла убытки фитнес-клуба в Коми от аналогичной аварии, а 2 млн руб. спасли мини-отель в Мурманске после пожара. При этом стоимость полисов в этих случаях составила от 25 000 до 40 000 руб.