В 2025 году малый бизнес застраховался в «Сберстраховании» на 352 млрд рублей

Отмечается, что практические примеры демонстрируют эффективность страхования: выплата в 1 млн руб. помогла кафе в Якутии восстановиться после прорыва отопительной трубы, компенсация в 1,8 млн руб. покрыла убытки фитнес-клуба в Коми от аналогичной аварии, а 2 млн руб. спасли мини-отель в Мурманске после пожара. При этом стоимость полисов в этих случаях составила от 25 000 до 40 000 руб.