Финансы

ЦБ установил доллар выше 80 рублей на 18 декабря

Ведомости

Официальный курс американского доллара увеличен до 80,38 руб. (+0,95 руб.) на 18 декабря. Это следует из данных на сайте Банка России.

Евро повысили до 94,15 руб. (+0,34 руб.), китайский юань – до 1,37 руб. (+0,11 руб.).

В Банке России сообщали, что 30 декабря будут зафиксированы курсы валют, которые сохранятся на весь период новогодних праздников. Новые значения, действующие с 13 января, регулятор установит в первый рабочий день следующего года – 12 января.

На инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» замглавы администрации президента Максим Орешкин говорил, что на курс рубля влияют решения, ограничивающие импорт. По его словам, на снижение спроса на валюту и укрепление курса влияет и процесс обеления экономики, борьбы с серым импортом.

