Минфин хочет повысить страховое возмещение по ряду вкладов
Министерство финансов РФ подготовило законопроект о повышении лимита страхового возмещения по отдельным видам вкладов с 1,4 до 2 млн руб. Изменения предлагается внести в закон «О страховании вкладов в банках РФ», следует из сообщения на сайте ведомства.
Повышенное страховое покрытие затронет рублевые вклады физлиц сроком более трех лет, а также рублевые вклады, удостоверенные безотзывными сберегательными сертификатами сроком от одного до трех лет. Ранее лимит страхового возмещения по таким сертификатам сроком более трех лет был увеличен до 2,8 млн руб. В Минфине рассчитывают, что мера повысит привлекательность долгосрочных сбережений и поможет привлечь средства в банковский сектор.
При страховом случае выплаты по этим вкладам будут производиться отдельно от других вкладов и счетов. При этом повышенное возмещение не будет действовать, если вкладчик сможет досрочно снять деньги с процентами выше ставки по вкладам до востребования.
Предлагается также увеличить страховое покрытие по счетам эскроу с 10 до 30 млн руб. для сделок с жилой недвижимостью, долевого строительства и строительного подряда. В Минфине считают, что это расширит охват сделок на рынке недвижимости и не создаст рисков для агентства по страхованию вкладов.