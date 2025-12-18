Минфин хочет повысить страховое возмещение по ряду вкладов

Повышенное страховое покрытие затронет рублевые вклады физлиц сроком более трех лет, а также рублевые вклады, удостоверенные безотзывными сберегательными сертификатами сроком от одного до трех лет. Ранее лимит страхового возмещения по таким сертификатам сроком более трех лет был увеличен до 2,8 млн руб. В Минфине рассчитывают, что мера повысит привлекательность долгосрочных сбережений и поможет привлечь средства в банковский сектор.