Ставки по вкладам в топ-20 банках снизились вслед за ключевой
После снижения ключевой ставки Центральным банком России крупнейшие банки по объему средств населения стали менять процентные ставки. Доходность вкладов с 19 по 22 декабря 2025 г. сократилась по всей линейке депозитов, следует из индекса вкладов «Финуслуг».
Средняя ставка по трехмесячному вкладу в топ-20 финансовых организациях снизилась на 0,08 п. п. относительно 19 декабря и на 22 декабря составила 15,43%. Средняя ставка по полугодовому вкладу достигла 14,57% (-0,16 п. п.), по годовому вкладу – 13,37%( -0,13 п. п.). Средняя ставка по вкладу на 1,5 года составила 11,60% (-0,12 п. п.), по двухлетнему вкладу – 11,27% (-0,13 п. п.). Средняя ставка по трехлетнему вкладу уменьшилась на 0,16 п. п. до 10,73%.
Снижение выявлено в шести банках из топ-20. В двух финансовых организациях зафиксирована разнонаправленная динамика. При этом повышение ставок было точечным – на 0,09 п. п. по годовому вкладу и на 0,5 п. п. по трехмесячному вкладу, в остальных случаях ставки стали активно падать. Диапазон сокращения составил от 0,5 до 1,3 п. п. Максимальная ставка среди топ-20 уменьшилась с 18,5 до 18%.
19 декабря совет директоров ЦБ опустил ключевую ставку на 50 б. п. до 16% годовых. Это пятое снижение ставки подряд после периода, когда с октября 2024 г. по июнь 2025 г. ставка была на уровне 21%.
Этого ожидали 17 из 23 экономистов и представителей бизнеса, опрошенных «Ведомостями». Три эксперта прогнозировали смягчение до 15,5%. Еще три аналитика ждали либо сохранения ставки на уровне 16,5%, либо снижения до 16%.