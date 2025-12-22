Ставки по вкладам в топ-20 банках снизились вслед за ключевой

Снижение выявлено в шести банках из топ-20. В двух финансовых организациях зафиксирована разнонаправленная динамика. При этом повышение ставок было точечным – на 0,09 п. п. по годовому вкладу и на 0,5 п. п. по трехмесячному вкладу, в остальных случаях ставки стали активно падать. Диапазон сокращения составил от 0,5 до 1,3 п. п. Максимальная ставка среди топ-20 уменьшилась с 18,5 до 18%.