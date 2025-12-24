ЦБ обновил комплекс стандартов открытых API

9 октября сообщалось, что «Альфа-банк» договорился с ВТБ, «Т-банком» и ПСБ об обмене данными по счетам клиентов через стандарт Банка России Open Banking API. Соглашения были подписаны на форуме «Финополис». В рамках договоренностей банки смогут с разрешения клиентов обмениваться информацией о счетах и операциях, а также проводить платежи из интерфейса одного приложения по счетам в другом.