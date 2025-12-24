Газета
Главная / Финансы /

ЦБ обновил комплекс стандартов открытых API

Ведомости

Банк России обновил комплекс стандартов открытых API. Об этом сообщили в регуляторе.

Новые стандарты разработаны совместно с участниками финансового рынка и учитывают результаты пилотных сервисов на основе этой технологии с участием реальных клиентов. Крупнейшие игроки тестировали решения с 2024 г., создавая сервисы персонального финансового помощника и корпоративного мультибанкинга.

Использование открытых API позволяет гражданам и компаниям при согласии на передачу данных видеть в интерфейсе одного банка продукты, открытые в разных кредитных организациях, и управлять ими. Комплекс стандартов определяет общие положения, принципы и рекомендации по внедрению открытых API, а также требования к информационной безопасности при их использовании.

«Публикация стандартов открытых API как рекомендованных к использованию – это первый шаг к реализации концепции Открытых финансов, при которой обмениваться информацией о клиентах с их согласия смогут разные финансовые организации, не только банки», – отметил директор департамента финансовых технологий Банка России Руслан Булатов.

Пока применение стандартов носит рекомендательный характер. Но Банк России участвует в формировании законодательной базы для перехода к обязательному использованию открытых API на финансовом рынке.

9 октября сообщалось, что «Альфа-банк» договорился с ВТБ, «Т-банком» и ПСБ об обмене данными по счетам клиентов через стандарт Банка России Open Banking API. Соглашения были подписаны на форуме «Финополис». В рамках договоренностей банки смогут с разрешения клиентов обмениваться информацией о счетах и операциях, а также проводить платежи из интерфейса одного приложения по счетам в другом.

