Хуснуллин назвал семейную ипотеку самой востребованной в 2025 году
Самой популярной ипотечной программой у россиян в 2025 г. стала семейная ипотека, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин на заседании правительственной комиссии по региональному развитию.
«По итогам года планируется, что будет выдано 912 000 ипотечных кредитов на сумму 4,1 трлн руб. По льготным программам выдано 562 000 кредитов на 3,3 трлн руб. Самой востребованной стала семейная ипотека», – рассказал он (цитата по «РИА Новости»).
Хуснуллин отметил, что в 2025 г. ипотечный портфель банков в России уже достиг 21,3 трлн руб. По его словам, это на 5% больше, чем в 2024 г.