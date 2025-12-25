ЦБ добавил «дочку» «Яндекса» в реестр операторов финансовых платформ
Банк России включил дочернюю компанию «Яндекса» АО «Яндекс финансовая платформа» в реестр операторов финансовых платформ.
Представитель «Яндекса» заявил «Интерфаксу», что внесение в реестр позволит компании предоставлять доступ к финансовым услугам и продуктам разных участников рынка через единую технологическую платформу. Детали о продукте будут представлены после его запуска.
«Яндекс финансовая платформа» зарегистрирована в мае 2025 г. Основным видом ее деятельности является обработка данных и предоставление услуг по размещению информации. «Яндекс» сообщал, что учреждение компании было технической процедурой для оптимизации структуры юридических лиц группы компаний.