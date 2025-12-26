Чистая прибыль ВТБ за 11 месяцев снизилась на 3,3%
Чистая прибыль ВТБ по итогам 11 месяцев 2025 г. снизилась на 3,3% по сравнению с таким же периодом 2024 г. и достигла 437,2 млрд руб. В ноябре чистая прибыль группы сократилась на 36,8% год к году до 30 млрд руб.
Возврат на капитал (RoE) ВТБ в ноябре и за 11 месяцев уменьшился на 9,7 п.п. и на 3,3 п.п. соответственно до 12,9% и 17,4%. Чистые операционные доходы до резервов выросли на 91,3% за месяц и на 10,8% за 11 месяцев и достигли 103,5 млрд руб. и 1 трлн руб. соответственно. Чистые процентные доходы увеличились на 151,2% в ноябре и снизились на 21,6% за 11 месяцев до 54,5 млрд руб. и 370,7 млрд руб. соответственно.
Чистые комиссионные доходы уменьшились на 2,7% в ноябре и возросли на 14% за 11 месяцев до 25,2 млрд руб. и 275,3 млрд руб. соответственно. Стоимость риска составила 2,3% в ноябре и 1% за 11 месяцев (+440 б.п. и +70 б.п. соответственно).
Расходы на персонал и административные расходы в ноябре выросли на 20,7% и достигли 47,8 млрд руб. За 11 месяцев показатель увеличился на 18,8% до 480 млрд руб. Соотношение расходов и чистых операционных доходов до создания резервов составило 46,1% в ноябре и 47,9% за 11 месяцев, при этом соотношение расходов к активам находится на уровне 1,5% по итогам 11 месяцев.
Объем средств физлиц сократился на 0,9% в ноябре и возрос на 1,4% с начала 2025 г. до 13,2 трлн руб. Объем средств юрлиц увеличился на 1,9% в ноябре и достиг 13,8 трлн руб. Суммарный объем средств клиентов на 30 ноября вырос на 0,5% в ноябре и на 0,1% с начала года до 27 трлн руб. Доля средств физлиц в совокупных средствах клиентов составила 49% по состоянию на 30 ноября (на начало года – 48,4%). Доля средств клиентов в совокупных обязательствах группы составила по итогам 11 месяцев 80,3% (на 31 декабря 2024 г. – 80,7%).
Первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что результаты ноября и 11 месяцев позволяют подтвердить прогноз по чистой прибыли по итогам 2025 г. в размере порядка 500 млрд руб.