Чистая прибыль ВТБ за 11 месяцев снизилась на 3,3%

Объем средств физлиц сократился на 0,9% в ноябре и возрос на 1,4% с начала 2025 г. до 13,2 трлн руб. Объем средств юрлиц увеличился на 1,9% в ноябре и достиг 13,8 трлн руб. Суммарный объем средств клиентов на 30 ноября вырос на 0,5% в ноябре и на 0,1% с начала года до 27 трлн руб. Доля средств физлиц в совокупных средствах клиентов составила 49% по состоянию на 30 ноября (на начало года – 48,4%). Доля средств клиентов в совокупных обязательствах группы составила по итогам 11 месяцев 80,3% (на 31 декабря 2024 г. – 80,7%).