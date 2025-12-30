Binance приостановила вывод биткоина на карты для пользователей из Украины
Украинцы временно не смогут переводить криптовалюту, включая биткоин, на банковские карты напрямую. Крупнейшая криптовалютная биржа Binance уведомила своих украинских пользователей о новых правилах работы с фиатными каналами, которые вступили в силу 29 декабря 2025 г. Теперь платформа приостановила вывод средств на карты Visa и MasterCard, сообщает украинский минфин.
В компании уточнили, что ограничение носит временный характер и будет действовать до отдельного уведомления. Одновременно были остановлены функции регулярных покупок криптовалюты и отменены ранее размещенные лимитные ордера на покупку активов за фиатные средства.
При этом возможность пополнения счетов на Binance для пользователей из Украины сохраняется. Депозиты по картам Visa и MasterCard по-прежнему доступны, однако только для входящих операций. Также продолжают работать пополнения через Apple Pay и Google Pay, а банковские SWIFT-переводы остаются доступными как для ввода, так и для вывода средств.
Отдельно отмечается, что платежный сервис Zen.com, который часто используется для операций в евро и других валютах, возобновит полноценную работу для депозитов и вывода средств ориентировочно с 6 января 2026 г. До этого момента пользователям, которым необходимо срочно вывести криптовалюту, придется пользоваться SWIFT-переводами или альтернативными способами, такими как P2P-операции, если они доступны в регионе.