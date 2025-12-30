Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Binance приостановила вывод биткоина на карты для пользователей из Украины

Ведомости

Украинцы временно не смогут переводить криптовалюту, включая биткоин, на банковские карты напрямую. Крупнейшая криптовалютная биржа Binance уведомила своих украинских пользователей о новых правилах работы с фиатными каналами, которые вступили в силу 29 декабря 2025 г. Теперь платформа приостановила вывод средств на карты Visa и MasterCard, сообщает украинский минфин.

В компании уточнили, что ограничение носит временный характер и будет действовать до отдельного уведомления. Одновременно были остановлены функции регулярных покупок криптовалюты и отменены ранее размещенные лимитные ордера на покупку активов за фиатные средства.

При этом возможность пополнения счетов на Binance для пользователей из Украины сохраняется. Депозиты по картам Visa и MasterCard по-прежнему доступны, однако только для входящих операций. Также продолжают работать пополнения через Apple Pay и Google Pay, а банковские SWIFT-переводы остаются доступными как для ввода, так и для вывода средств.

Отдельно отмечается, что платежный сервис Zen.com, который часто используется для операций в евро и других валютах, возобновит полноценную работу для депозитов и вывода средств ориентировочно с 6 января 2026 г. До этого момента пользователям, которым необходимо срочно вывести криптовалюту, придется пользоваться SWIFT-переводами или альтернативными способами, такими как P2P-операции, если они доступны в регионе.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте