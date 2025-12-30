Силуанов раскрыл объем вложений граждан по программе долгосрочных сбережений

8 декабря «Ведомости. Аналитика» со ссылкой на статистику Центробанка писали, что объем сберегательных взносов по ПДС с начала 2025 г. увеличился в 4,3 раза. По данным, которые приведены в «Обзоре ключевых показателей негосударственных пенсионных фондов», за три квартала этого года по программе поступило 160,3 млрд руб. сберегательных взносов. За 2024 г. их размер составил 101,6 млрд руб.