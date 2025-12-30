Силуанов раскрыл объем вложений граждан по программе долгосрочных сбережений
Объем вложенных средств в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС) в 2025 г. составил более 650 млрд руб. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов в интервью «России 24».
Силуанов отметил интерес граждан к программе. По его мнению, ПДС является хорошим инструментом для создания подушки безопасности и накоплений на долговременные цели.
8 декабря «Ведомости. Аналитика» со ссылкой на статистику Центробанка писали, что объем сберегательных взносов по ПДС с начала 2025 г. увеличился в 4,3 раза. По данным, которые приведены в «Обзоре ключевых показателей негосударственных пенсионных фондов», за три квартала этого года по программе поступило 160,3 млрд руб. сберегательных взносов. За 2024 г. их размер составил 101,6 млрд руб.
Программа долгосрочных сбережений появилась в России в январе 2024 г. Чтобы начать формировать сбережения через ПДС, россиянину нужно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ). Размер господдержки зависит от дохода и суммы взноса. Для получения максимальной надбавки в 36 000 руб. необходимо внести 36 000 при доходе до 80 000 руб., 72 000 при доходе 80 000–150 000 руб. и 144 000 руб., если доходы превышают 150 000 руб.