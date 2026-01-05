Газета
Финансы

Биткоин вырос до трехнедельного максимума после захвата Мадуро

Биткоин увеличился до трехнедельного максимума в начале азиатских торгов. Утром 5 января крупнейшая криптовалюта выросла на 2,3 % до $93 323, что стало самым высоким уровнем с 11 декабря, пишет Bloomberg.

Издание связывает рост с сохраняющейся политической неопределенностью после захвата силами США президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Отмечается, что эфир и другие токены также подорожали.

Кроме того, 5 января золото подорожало на 2%, превысив $4400 за унцию, а стоимость серебра выросла на 4,8%, так как инвесторы вкладываются в безопасные драгоценные металлы после ареста Мадуро.

США атаковали Венесуэлу утром 3 января. Вашингтон захватил и вывез из страны Мадуро и его жену. Их обвинили, в частности, в участии в преступной схеме, направленной на финансирование терроризма через наркоторговлю. Мадуро и его супругу планируется привлечь к ответственности в США.

