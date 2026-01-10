Газета
Сотрудница страховой компании из Индии раскрыла отчетность через статус WhatsApp

Ведомости

Работница индийской страховой компании ICICI Lombard General Insurance случайно раскрыла отчетность в своем статусе в WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом пишет Bloomberg.

Непреднамеренное раскрытие произошло после закрытия торгов 9 января. Она удалила статус через час после публикации.

Компания начала внутреннее расследование в соответствии с правилами индийского регулятора рынка ценных бумаг, пишет агентство.

4 января аналогичный случай произошел в другой индийской организации, писала The Times of India. Предварительная отчетность молочной компании Hatsun Agro Product за декабрь 2025 г. появилась в статусе WhatsApp одного из высокопоставленных руководителей. Сообщение также было удалено через час после публикации.

По данным компании, статус в WhatsApp просмотрели около 19 человек из списка контактов руководителя, включая нескольких сотрудников компании. Hatsun Agro в своем заявлении для регулирующих органов заверила, что информация может считаться неопубликованной и не влияющей на цены.

