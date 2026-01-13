МТС-банк купил 100% «РНКБ страхования»
МТС-банк объявил о подписании договора о покупке 100% долей в уставном капитале страховой компании «РНКБ страхование».
Покупка финансовой организацией своей страховой компании стала первым шагом в развитии комплексного InsurTech-направления. Новые страховые решения бесшовно встроят в клиентский опыт пользователей МТС-банка и базы абонентов МТС (более 80 млн).
Сейчас финансовая организация предлагает клиентам страховые продукты в партнерстве с ведущими страховыми компаниями по агентской модели в сегментах страхования не-жизни и жизни. В линейке страхования не-жизни предлагается кредитное страхование заемщиков, страхование банковских карт, имущества, финансовых рисков и медицинское страхование клиентов.
Действующие лицензии «РНКБ страхования» на добровольное имущественное страхование и добровольное личное страхование (за исключением страхования жизни) и готовой ИТ-инфраструктуры позволят банку в первом полугодии 2026 г. запустить продажи страхования не-жизни на базе лицензии страховой компании.
13 января «Коммерсантъ» писал, что сделка по покупке МТС-банком 100% «РНКБ страхования» завершилась в конце 2025 г. Источник газеты на страховом рынке рассказал, что банк намерен сохранить топ-менеджмент компании. Собеседник, близкий к финансовой организации, заявил, что так планируется оптимизировать процессы и снизить зависимость от страховых партнеров, так как банк будет продавать свои страховые продукты, а не выступать посредником.