МТС-банк купил 100% «РНКБ страхования»

13 января «Коммерсантъ» писал, что сделка по покупке МТС-банком 100% «РНКБ страхования» завершилась в конце 2025 г. Источник газеты на страховом рынке рассказал, что банк намерен сохранить топ-менеджмент компании. Собеседник, близкий к финансовой организации, заявил, что так планируется оптимизировать процессы и снизить зависимость от страховых партнеров, так как банк будет продавать свои страховые продукты, а не выступать посредником.