Денежная база в России выросла за неделю на 303,4 млрд рублей

Денежная база в узком определении в России за неделю с 19 по 26 декабря 2025 г. увеличилась на 303,4 млрд руб., или 1,53%. Об этом сообщается на сайте Центрального банка.

По состоянию на 26 декабря денежная база в России составила 19,8 млрд руб.

С 12 по 19 декабря денежная база страны выросла на 231,2 млрд руб., или 1,19%. На 19 декабря показатель составлял 19,5 млрд руб.

В денежную базу в узком определении входят выпущенные в обращение Банком России наличные средства (с учетом остатков денег в кассах финансовых организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемым в регулятор.

