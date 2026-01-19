Газета
Главная / Финансы /

Банки заблокировали до 3 млн карт и счетов физлиц в первые недели 2026 года

Ведомости

По оценкам экспертов, за первые недели 2026 г. количество временных блокировок карт и счетов физических лиц в рамках борьбы с мошенничеством достигло 2–3 млн, тогда как ранее в месяц блокировалось в среднем около 330 000 переводов. Это составляет 1–2% от всех активных клиентов банков, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на оценку холдинга «Информзащита».

Такая ситуация стала следствием двукратного расширения с 1 января критериев подозрительных операций по федеральному закону 161. При этом ряд банков не следуют рекомендациям регулятора и не разъясняют клиентам причины блокировок, что осложняет снятие ограничений, отмечает издание.

За неполные три недели 2026 г. на финансовых форумах появились сотни жалоб на необоснованные блокировки. В большинстве случаев клиенты не понимают причин, а обращения в банки часто перенаправляются в ЦБ. Под ограничения стали попадать даже граждане, совершающие покупки на маркетплейсах – например, при многократном пополнении счета на одной площадке.

По словам партнера практики частных клиентов АБ «Вертикаль» Татьяны Микони, массовый характер блокировок объясняется как резким расширением критериев подозрительных операций, так и автоматизацией антифрод-систем. Алгоритмы настроены на максимальное выявление потенциально рискованных операций, что ведет к значительной погрешности.

С 1 января в силу вступил приказ ЦБ, увеличивший перечень признаков подозрительных операций по 161-ФЗ до 12 критериев.

