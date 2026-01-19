Банки заблокировали до 3 млн карт и счетов физлиц в первые недели 2026 года

За неполные три недели 2026 г. на финансовых форумах появились сотни жалоб на необоснованные блокировки. В большинстве случаев клиенты не понимают причин, а обращения в банки часто перенаправляются в ЦБ. Под ограничения стали попадать даже граждане, совершающие покупки на маркетплейсах – например, при многократном пополнении счета на одной площадке.