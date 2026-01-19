Банк России предложил запретить распространение похожих на деньги предметов

Согласно документу, такие изделия, в том числе ввозимые из-за рубежа, активно распространяются через торговые сети, маркетплейсы и онлайн-объявления. Банк России в связи с этим намерен установить запрет на производство и сбыт предметов, которые внешне схожи с банкнотами и монетами, включая их геометрические параметры, а также предусмотреть административную ответственность за подобные действия.