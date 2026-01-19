Банк России предложил запретить распространение похожих на деньги предметов
Центральный банк России рассматривает возможность запрета на изготовление и продажу предметов, имитирующих российские банкноты и монеты. Об этом говорится в документе регулятора об основных направлениях развития наличного денежного обращения на период с 2026 по 2030 гг.
Согласно документу, такие изделия, в том числе ввозимые из-за рубежа, активно распространяются через торговые сети, маркетплейсы и онлайн-объявления. Банк России в связи с этим намерен установить запрет на производство и сбыт предметов, которые внешне схожи с банкнотами и монетами, включая их геометрические параметры, а также предусмотреть административную ответственность за подобные действия.
Отдельно ЦБ обратил внимание на использование банкнотоподобных изделий злоумышленниками для обмана россиян, особенно пенсионеров.