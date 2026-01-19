ЦБ закроет 23 операционно-кассовых центра в 2026–2027 годах
Банк России в 2026–2027 гг. ликвидирует 23 операционно-кассовых центра в рамках второго и третьего этапов трансформации региональной модели. Это следует из документа ЦБ об основных направлениях развития наличного денежного обращения на 2026–2030 гг.
«В 2026 и 2027 г. планируется проведение второго и третьего этапов трансформации региональной модели Банка России, в общей сложности будут ликвидированы 23 ОКЦ», – говорится в материалах регулятора.
Перечень центров сформирован с учетом ряда критериев, включая низкие обороты наличных средств и наличие у кредитных организаций подразделений с правом работы с наличными денежными средствами и банковского разрешения.
После завершения трансформации в структуре главных управлений Банка России будут функционировать 64 операционно-кассовых центра. Первый этап реформы был завершен в конце 2025 г. Для сохранения доступности наличных денег ЦБ предусмотрел комплекс мер по оперативному восстановлению кассового обслуживания на случай непредвиденных ситуаций.
До этого сообщалось, что ЦБ ставит перед собой несколько ключевых задач в сфере определения основных направлений развития наличного денежного обращения. В числе приоритетов – расширение практики хранения наличных в банковских хранилищах, поддержание высокого качества банкнот. Еще один важный момент касается перехода на отечественное оборудование и технологии, а также автоматизацию обслуживания клиентов. Регулятор отмечал, что, несмотря на развитие безналичных платежей, наличные деньги остаются востребованными, и ключевой задачей ЦБ остается обеспечение их доступности для граждан и бизнеса.