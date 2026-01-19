ЦБ закроет 23 операционно-кассовых центра в 2026–2027 годах

До этого сообщалось, что ЦБ ставит перед собой несколько ключевых задач в сфере определения основных направлений развития наличного денежного обращения. В числе приоритетов – расширение практики хранения наличных в банковских хранилищах, поддержание высокого качества банкнот. Еще один важный момент касается перехода на отечественное оборудование и технологии, а также автоматизацию обслуживания клиентов. Регулятор отмечал, что, несмотря на развитие безналичных платежей, наличные деньги остаются востребованными, и ключевой задачей ЦБ остается обеспечение их доступности для граждан и бизнеса.