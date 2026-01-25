Банки обяжут использовать единый QR-код для всех переводов с сентября
С 1 сентября все российские банки будут обязаны применять универсальный платежный QR-код при любых переводах денежных средств. Об этом говорится в письме первого зампредседателя ЦБ Дмитрия Тулина, направленном в ответ на обращение зампреда комитета Госдумы по экономической политике Михаила Делягина, пишет ТАСС.
Закон о введении универсального кода принят для развития конкуренции, удобства граждан и бизнеса, а также для обеспечения равноудаленности инфраструктуры. По словам представителей регулятора, эта мера улучшит клиентский опыт и позволит потребителям самостоятельно выбирать удобный способ оплаты.
В Центробанке также отметили, что развитие альтернативных картам способов оплаты создаст условия для снижения объемов карточных платежей и выравнивания транзакционных издержек для торгово-сервисных предприятий, включая малый и средний бизнес.
Согласно новым правилам, с сентября на кассах будет предлагаться только один универсальный QR-код, работающий на равноудаленной инфраструктуре. Сейчас в торговых точках можно встретить как универсальный код, так и различные банковские QR-коды.