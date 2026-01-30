«Сберстрахование»: выплаты ипотечным заемщикам выросли на 47% в 2025 году

Из общей суммы компенсаций по полисам ипотечного страхования за год 37% пришлось на заемщиков, дома и квартиры которых пострадали при пожарах. Второе место по объему выплат заняли бытовые заливы (26%), в основном они происходили из-за аварий систем водоснабжения в квартирах соседей. На третьем месте повреждение жилья при падении посторонних предметов, к примеру деревьев или рекламных щитов из-за сильного ветра (13%).