«Сберстрахование»: выплаты ипотечным заемщикам выросли на 47% в 2025 году
Ипотечные заемщики в 2025 г. столкнулись с 9100 страховых случаев с жильем. «Сберстрахование» выплатило им 1,9 млрд руб. Это на 47% больше, чем годом ранее.
Из общей суммы компенсаций по полисам ипотечного страхования за год 37% пришлось на заемщиков, дома и квартиры которых пострадали при пожарах. Второе место по объему выплат заняли бытовые заливы (26%), в основном они происходили из-за аварий систем водоснабжения в квартирах соседей. На третьем месте повреждение жилья при падении посторонних предметов, к примеру деревьев или рекламных щитов из-за сильного ветра (13%).
Бытовые заливы составляют 68% от всех страховых случаев по полисам ипотечного страхования в 2025 г. С защитой гражданской ответственности, когда застрахованные сами заливали соседей, и пострадавшим выплачивалась компенсация, связано 10% происшествий. Еще 9% клиентов обратились в страховую компанию из-за пожаров.
В декабре 2025 г. «Сберстрахование» жизни урегулировало 13 300 страховых событий граждан и выплатило им 2,7 млрд руб. Наибольшая часть выплат пришлась на программы страхования жизни заемщиков потребительских кредитов и ипотеки, владельцев кредитных карт и накопительное страхование жизни (НСЖ).