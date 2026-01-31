Цена биткойна опустилась ниже $80 000 впервые с апреля 2025 года

Официально срок полномочий действующего главы ФРС Джерома Пауэлла истекает в мае 2026 г. Трамп давно ищет пути его увольнения. Помимо этого президент США в целом не раз говорил о недовольстве деятельностью ФРС. При этом одного слова Трампа недостаточно. Кандидатуру Уорша должен утвердить сенат.