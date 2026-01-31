Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Цена биткойна опустилась ниже $80 000 впервые с апреля 2025 года

Ведомости

Стоимость биткойна на торговой площадке Binance опустилась ниже $80 000. Это произошло впервые с 11 апреля 2025 г.

По состоянию на 20:20 мск цена криптовалюты снизилась на 4,48% и достигла $79 090.

30 января биткойн подешевел на 8,69% и составил $81 118. В последний раз криптовалюта находилась на этом уровне 21 ноября 2025 г.

Bloomberg писал, что биткойн подешевел после того, как президент США Дональд Трамп предложил Кевина Уорша в качестве нового главы Федеральной резервной системы (ФРС).

Официально срок полномочий действующего главы ФРС Джерома Пауэлла истекает в мае 2026 г. Трамп давно ищет пути его увольнения. Помимо этого президент США в целом не раз говорил о недовольстве деятельностью ФРС. При этом одного слова Трампа недостаточно. Кандидатуру Уорша должен утвердить сенат.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь