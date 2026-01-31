Цена биткойна опустилась ниже $80 000 впервые с апреля 2025 года
Стоимость биткойна на торговой площадке Binance опустилась ниже $80 000. Это произошло впервые с 11 апреля 2025 г.
По состоянию на 20:20 мск цена криптовалюты снизилась на 4,48% и достигла $79 090.
30 января биткойн подешевел на 8,69% и составил $81 118. В последний раз криптовалюта находилась на этом уровне 21 ноября 2025 г.
Bloomberg писал, что биткойн подешевел после того, как президент США Дональд Трамп предложил Кевина Уорша в качестве нового главы Федеральной резервной системы (ФРС).
Официально срок полномочий действующего главы ФРС Джерома Пауэлла истекает в мае 2026 г. Трамп давно ищет пути его увольнения. Помимо этого президент США в целом не раз говорил о недовольстве деятельностью ФРС. При этом одного слова Трампа недостаточно. Кандидатуру Уорша должен утвердить сенат.