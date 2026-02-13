Средняя ставка по годовому вкладу в топ-20 банках снизилась до 12,9%
Средняя ставка по годовому вкладу в топ-20 банках опустилась на 0,03 п. п. и достигла 12,9%, по трехмесячному вкладу – на 0,09 п. п. до 14,44%. Ставки снизились накануне заседания Центробанка по ключевой ставке, следует из индекса вкладов «Финуслуг».
Только три финансовые организации из топ-20 изменили ставки по вкладам на этой неделе. Диапазон снижения составил от -0,20 до -0,98 п. п. в зависимости от банка. Одна кредитная организация незначительно повысила ставку на 0,10 п. п.
По другим вкладам средние ставки не менялись. Средняя ставка по вкладу на полгода в топ-20 банках осталась на уровне 14,12% годовых, по вкладам на срок от 1,5 до 3 лет – в диапазоне 10,56–11,46%.
13 февраля совет директоров Банка России на заседании снизил ключевую ставку на 0,5 п. п. до 15,5%. Это шестое снижение ставки подряд.
Этого ожидали пять из 21 экономиста консенсус-прогноза «Ведомостей». Большинство прогнозировали сохранение ставки, еще один предполагал как сохранение, так и снижение на 0,5 п. п.