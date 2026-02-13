Газета
Главная / Финансы /

ВТБ снизил ставки по кредитам наличными после решения Банка России

Ведомости

ВТБ после снижения ключевой ставки Центробанком России изменил условия по кредитам наличными для действующих и новых клиентов, снизив процентные ставки в среднем на 3 процентных пункта (п. п.).

В банке отметили, что на снижение ключевой ставки быстрее всего отреагирует сегмент кредитов наличными, в котором восстановление спроса набирает обороты. В январе продажи потребкредитов в финансовой организации увеличились в 1,8 раза в годовом выражении. ВТБ ожидает сохранения этой динамики.

13 февраля совет директоров Банка России принял решение опустить ключевую ставку на 0,5 п. п. до 15,5%. Это шестое снижение ставки подряд.

Этого ожидали пять из 21 участника консенсус-прогноза «Ведомостей». Еще 15 экономистов прогнозировали сохранение ставки, а один предполагал как сохранение, так и снижение на 0,5 п. п. Усредненный консенсус-прогноз аналитиков составил 15,87%.

Базовый сценарий Центробанка предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13,5–14,5% годовых в 2026 г. Это означает поддержание жестких денежно-кредитных условий. По прогнозу регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5,5% в этом году.

