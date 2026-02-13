ВТБ снизил ставки по кредитам наличными после решения Банка России

В банке отметили, что на снижение ключевой ставки быстрее всего отреагирует сегмент кредитов наличными, в котором восстановление спроса набирает обороты. В январе продажи потребкредитов в финансовой организации увеличились в 1,8 раза в годовом выражении. ВТБ ожидает сохранения этой динамики.