Сберинвестиции перевели клиентов на единый брокерский счет

Запуск актуален для инвесторов, желающих снизить риски и сочетать разные торговые стратегии, отметили в банке. Клиенты могут инвестировать на фондовом, валютном и срочном рынках, не переводя средства между разными площадками. Они также получат возможность применить деньги и ценные бумаги из портфеля как гарантийное обеспечение для срочных сделок. Размер гарантийного обеспечения и финансовый результат рассчитываются по всему портфелю.