Сберинвестиции перевели клиентов на единый брокерский счет

Ведомости

Клиенты Сберинвестиций автоматически переведены на единый брокерский счет (ЕБС), что позволяет совершать операции с акциями, облигациями, валютой, фьючерсами, опционами и внебиржевыми активами в рамках одного портфеля, включая использование индивидуального инвестиционного счета (ИИС). Об этом говорится в сообщении «Сбера».

ЕБС в «Сбере» предусматривает бесплатное гарантийное обеспечение под залог ценных бумаг, отметили в финорганизации. Инвестор получает возможность приобрести ценные бумаги и параллельно инвестировать на срочном рынке без свободных денег в портфеле.

Запуск актуален для инвесторов, желающих снизить риски и сочетать разные торговые стратегии, отметили в банке. Клиенты могут инвестировать на фондовом, валютном и срочном рынках, не переводя средства между разными площадками. Они также получат возможность применить деньги и ценные бумаги из портфеля как гарантийное обеспечение для срочных сделок. Размер гарантийного обеспечения и финансовый результат рассчитываются по всему портфелю.

Возможность доступна всем инвесторам, у кого подключена маржинальная торговля. Клиенты также могут покупать на ЕБС маржируемые опционы.

Руководитель брокерского бизнеса «Сбера» Аиша Кубезова пояснила, что внедрение ЕБС устраняет необходимость переводить деньги между секциями и открывает новые возможности – например, для хеджирования позиций или арбитражных стратегий. Для торговли на срочном рынке через ЕБС нужно пройти тест в приложении или подтвердить статус квалифицированного инвестора.

