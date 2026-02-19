Банк России не увидел явной заинтересованности рынка в приватизации НСПК

НСПК полностью принадлежит Центробанку. В сентябре прошлого года регулятор инициировал дискуссию о возможной приватизации национального оператора. Рассматривается два варианта – прямая продажа миноритарного пакета участникам рынка при сохранении доли ЦБ в системе не менее 50% + одна акция и выделение ряда сервисов НСПК в отдельную компанию с последующим акционированием или прямой продажей.