Главная / Финансы /

Банк России не увидел явной заинтересованности рынка в приватизации НСПК

Ведомости

Рынок не выразил явной заинтересованности в приватизации Национальной системы платежных карт (НСПК). Об этом сообщила глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина в кулуарах форума «Кибербезопасность в финансах».

Она уточнила, что регулятор получил обратную связь на возможную приватизацию оператора.

«Пока этот вопрос так не стоит. Но мы готовы и дальше рассматривать, если будут конкретные предложения», – подчеркнула Бакина.

НСПК полностью принадлежит Центробанку. В сентябре прошлого года регулятор инициировал дискуссию о возможной приватизации национального оператора. Рассматривается два варианта – прямая продажа миноритарного пакета участникам рынка при сохранении доли ЦБ в системе не менее 50% + одна акция и выделение ряда сервисов НСПК в отдельную компанию с последующим акционированием или прямой продажей.

НСПК была создана в 2014 г., является оператором российской платежной системы и карт «Мир», операционным платежным и клиринговым центром СБП. Участниками платежной системы «Мир» являются банки, которые принимают и обслуживают одноименные карты в сети своих устройств.

