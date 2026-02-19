Газета
Финансы

Госдума поддержала увеличение лимита по числу карт в одном банке до 10

Ведомости

В Госдуме поддерживают предложение Центробанка увеличить лимит по числу карт у россиянина в одном банке с пяти до 10 штук. Об этом заявил ТАСС председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в кулуарах Уральского форума «Кибербезопасность в финансах».

Он пояснил, что многие граждане со своими семьями обслуживаются в одном банке и может получиться, что их специально как бы направят в другую финансовую организацию.

18 февраля глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор может рассмотреть вопрос об увеличении числа банковских карт на человека с пяти до 10 штук в одном банке. Она подчеркнула важность того, чтобы добросовестные граждане не попали под это ограничение.

10 февраля депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, которым предлагается установить предельное количество банковских карт для одного гражданина. Документ предусматривает, что россиянин не сможет оформлять больше 20 карт в целом и больше пяти карт в одном банке.

