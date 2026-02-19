Госдума поддержала увеличение лимита по числу карт в одном банке до 10

18 февраля глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор может рассмотреть вопрос об увеличении числа банковских карт на человека с пяти до 10 штук в одном банке. Она подчеркнула важность того, чтобы добросовестные граждане не попали под это ограничение.