ВТБ назвал четыре отрасли с положительной динамикой в следующие три года

«Ведомости» писали в январе, что несмотря на замедление ВВП и дефицит кадров, ряд отраслей демонстрируют уверенность за счет госзаказа, импортозамещения и высокой производительности. Сейчас одним из ключевых стабилизаторов экономики благодаря масштабному госзаказу остается оборонно-промышленный комплекс. Глубокая переработка нефти, преимущественно нефтехимия, – тоже скорее в зоне стабильности. В случае снижения ключевой ставки роста прибыли может ожидать и финансовый сектор.