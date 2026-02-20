Газета
Главная / Финансы /

ВТБ назвал четыре отрасли с положительной динамикой в следующие три года

Ведомости

Положительная динамика в ближайшие два-три года будет наблюдаться в энергетической отрасли и в минеральных удобрениях. Об этом рассказал руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ Дмитрий Средин на инвестфоруме «Россия зовет!».

Всего Средин назвал четыре отрасли:

  • энергетика, где модернизация действующих мощностей и строительство новой генерации создадут мультипликативный эффект для энергомашиностроения и смежных отраслей,

  • минеральные удобрения – отрасль сохранит устойчивую динамику и останется одним из наиболее стабильных сегментов российского несырьевого экспорта,

  • газохимия и полимеры – Россия, как ожидается, совершит переход к 2030 г. от сырьевого экспорта к экспорту продукции с высокой добавленной стоимостью, в том числе экспорту полимеров,

  • инфраструктурное строительство и логистика.

ВТБ ожидает снижения ключевой ставки до 13,5–14,5% в 2026 г. Это способствует частичному восстановлению инвестиционной активности и более уверенному планированию капитальных вложений, добавил Средин.

«Ведомости» писали в январе, что несмотря на замедление ВВП и дефицит кадров, ряд отраслей демонстрируют уверенность за счет госзаказа, импортозамещения и высокой производительности. Сейчас одним из ключевых стабилизаторов экономики благодаря масштабному госзаказу остается оборонно-промышленный комплекс. Глубокая переработка нефти, преимущественно нефтехимия, – тоже скорее в зоне стабильности. В случае снижения ключевой ставки роста прибыли может ожидать и финансовый сектор. 

