ВТБ назвал четыре отрасли с положительной динамикой в следующие три года
Положительная динамика в ближайшие два-три года будет наблюдаться в энергетической отрасли и в минеральных удобрениях. Об этом рассказал руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ Дмитрий Средин на инвестфоруме «Россия зовет!».
Всего Средин назвал четыре отрасли:
энергетика, где модернизация действующих мощностей и строительство новой генерации создадут мультипликативный эффект для энергомашиностроения и смежных отраслей,
минеральные удобрения – отрасль сохранит устойчивую динамику и останется одним из наиболее стабильных сегментов российского несырьевого экспорта,
газохимия и полимеры – Россия, как ожидается, совершит переход к 2030 г. от сырьевого экспорта к экспорту продукции с высокой добавленной стоимостью, в том числе экспорту полимеров,
инфраструктурное строительство и логистика.
ВТБ ожидает снижения ключевой ставки до 13,5–14,5% в 2026 г. Это способствует частичному восстановлению инвестиционной активности и более уверенному планированию капитальных вложений, добавил Средин.
«Ведомости» писали в январе, что несмотря на замедление ВВП и дефицит кадров, ряд отраслей демонстрируют уверенность за счет госзаказа, импортозамещения и высокой производительности. Сейчас одним из ключевых стабилизаторов экономики благодаря масштабному госзаказу остается оборонно-промышленный комплекс. Глубокая переработка нефти, преимущественно нефтехимия, – тоже скорее в зоне стабильности. В случае снижения ключевой ставки роста прибыли может ожидать и финансовый сектор.