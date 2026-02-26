ВТБ обеспечил 45% выдач по госпрограмме поддержки бизнеса в 2025 году

Наибольший объем средств привлекли предприниматели Свердловской области (10,7%), Москвы (10%), Московской области (8,4%), а также Ставропольского (6,9%) и Красноярского (6,2%) краев. Основная часть финансирования (64%) направлена в обрабатывающие производства и пищевую промышленность. Еще 21% получили предприятия сферы транспорта и хранения, 12% – гостиничного и ресторанного бизнеса, 2% – сектора информации и связи, 1% – компании, занятые профессиональной, научной и технической деятельностью.