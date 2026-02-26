Газета
Финансы

Греф заявил об остановке перехода малого бизнеса на безналичный оборот

Это совпало с рядом налоговых инициатив прошлого года
Ведомости

Налоговые изменения прошлого года привели к остановке процесса по замене наличного оборота денежных средств на безналичный в малом бизнесе. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе конференц-звонка.

«В целом тенденция такова, что мы были чемпионами мира по целому ряду показателей здесь [по росту доли безналичных платежей] и уж точно по динамике. А сейчас эта динамика потеряна», – сказал он.

Глава банка при этом указал, что влияние введения налога на добавленную стоимость (НДС) по банковским операциям пока неизвестно, делать какие-либо выводы можно будет в конце I квартала этого года.

С 1 января 2026 г. в России были отменены льготы по НДС для ряда банковских операций, связанным с обслуживанием карт. Налогом в 22% облагаются эквайринг (услуга, позволяющая принимать оплату картами), процессинг (услуга по проверке и обработке реквизитов карт и платежей), взаимно-обменный сбор (межбанковская комиссия).

