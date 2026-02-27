«Газпромбанк» не ведет переговоры о вхождении в капитал Sucden

Sucden принадлежат Добринский и Елецкий сахарные заводы в Липецкой области, завод «Атмис» в Пензенской области и Тбилисский завод в Краснодарском крае общим объемом производства более 800 000 т белого сахара, 240 000 т мелассы и 240 000 т сухого свекловичного жома в год. По оценке консалтинговой фирмы Befl, по объему земельного фонда в 2025 г. компания заняла 20-е место в рейтинге крупнейших землевладельцев.