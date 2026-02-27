«Газпромбанк» не ведет переговоры о вхождении в капитал Sucden
«Газпромбанк» не ведет переговоры о вхождении в капитал французского производителя сахара Sucden. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе финансовой организации.
27 февраля «Известия» со ссылкой на источники писали, что «Газпромбанк» предложил Sucden войти в капитал ее российской «дочки». Один из собеседников издания рассказал, что банк хотел купить как долю в российском предприятии, так и выкупить весь бизнес компании в России. Представитель финансовой организации отказался от комментариев.
Два источника, близкие к французской группе, заявили, что она пока не планировала покидать рынок РФ. На рабочем совещании заместитель главы администрации президента Максима Орешкина с 15 французскими организациями 5 февраля представитель Sucden подтвердил намерения сохранить бизнес в стране, уточнил один из участников встречи.
Sucden принадлежат Добринский и Елецкий сахарные заводы в Липецкой области, завод «Атмис» в Пензенской области и Тбилисский завод в Краснодарском крае общим объемом производства более 800 000 т белого сахара, 240 000 т мелассы и 240 000 т сухого свекловичного жома в год. По оценке консалтинговой фирмы Befl, по объему земельного фонда в 2025 г. компания заняла 20-е место в рейтинге крупнейших землевладельцев.