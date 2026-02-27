В Госдуму внесли проект о страховании средств на электронных кошельках
В Госдуму внесен законопроект о введении системы обязательного страхования вкладов на электронных кошельках. Это следует из думской электронной базы.
Инициатива предлагает включить электронные денежные средства (ЭДС) в периметр страховой защиты системы страхования вкладов.
Как уточнил один из авторов проекта председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, анонимные электронные кошельки под действие законопроекта не подпадают и страховаться не будут. Страховая защита действует на остатки электронных средств владельцев, которые прошли идентификацию по антиотмывочному законодательству.
Авторами инициативы выступила группа депутатом и сенаторов во главе с Аксаковым.
По закону «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» при отзыве лицензии у банка вкладчикам возмещают до 1,4 млн руб. На электронные денежные средства это правило не распространяется, поскольку с клиентом заключается соглашение об оказании услуг по переводу ЭДС, а не договор банковского вклада или счета.