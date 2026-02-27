В Госдуму внесли проект о страховании средств на электронных кошельках

По закону «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» при отзыве лицензии у банка вкладчикам возмещают до 1,4 млн руб. На электронные денежные средства это правило не распространяется, поскольку с клиентом заключается соглашение об оказании услуг по переводу ЭДС, а не договор банковского вклада или счета.