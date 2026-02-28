В Швейцарии ликвидируют банк после заявлений США о связях с РФ

Сообщается, что расследование в отношении банка началось в 2024 г. Регулятор установил, что около 80% клиентской базы относилось к категории повышенного риска. Кредитная организация игнорировала рекомендации службы комплаенса, ненадлежащим образом проверяла происхождение средств и не всегда своевременно сообщала о подозрительных операциях. Отдельные транзакции проводились в интересах лиц из санкционных списков или при замороженных счетах.