Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

В Швейцарии ликвидируют банк после заявлений США о связях с РФ

Ведомости

Швейцарский регулятор отозвал лицензию у банка MBaer и принял решение о его ликвидации. Этому предшествовали заявления минфина США о связях кредитной организации с «незаконными субъектами» в России и Иране.

Управление по надзору за финансовым рынком Швейцарии (FINMA) сообщило, что проверка выявила серьезные нарушения в системе внутреннего контроля банка. По данным FINMA, MBaer недостаточно соблюдал требования по борьбе с отмыванием средств и управлению рисками, особенно в отношении клиентов, подпадающих под санкции Швейцарии или международных структур. В ряде случаев это позволяло обходить заморозку активов.

Сообщается, что расследование в отношении банка началось в 2024 г. Регулятор установил, что около 80% клиентской базы относилось к категории повышенного риска. Кредитная организация игнорировала рекомендации службы комплаенса, ненадлежащим образом проверяла происхождение средств и не всегда своевременно сообщала о подозрительных операциях. Отдельные транзакции проводились в интересах лиц из санкционных списков или при замороженных счетах.

FINMA сочло нарушения системными и слишком серьезными, чтобы их можно было оперативно исправить.

26 февраля минфин США предложил лишить MBaer Merchant Bank AG доступа к американской финансовой системе. По данным ведомства, через американскую финансовую инфраструктуру банк провел свыше $100 млн для клиентов, связанных с Россией и Ираном.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её