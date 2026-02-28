В Швейцарии ликвидируют банк после заявлений США о связях с РФ
Швейцарский регулятор отозвал лицензию у банка MBaer и принял решение о его ликвидации. Этому предшествовали заявления минфина США о связях кредитной организации с «незаконными субъектами» в России и Иране.
Управление по надзору за финансовым рынком Швейцарии (FINMA) сообщило, что проверка выявила серьезные нарушения в системе внутреннего контроля банка. По данным FINMA, MBaer недостаточно соблюдал требования по борьбе с отмыванием средств и управлению рисками, особенно в отношении клиентов, подпадающих под санкции Швейцарии или международных структур. В ряде случаев это позволяло обходить заморозку активов.
Сообщается, что расследование в отношении банка началось в 2024 г. Регулятор установил, что около 80% клиентской базы относилось к категории повышенного риска. Кредитная организация игнорировала рекомендации службы комплаенса, ненадлежащим образом проверяла происхождение средств и не всегда своевременно сообщала о подозрительных операциях. Отдельные транзакции проводились в интересах лиц из санкционных списков или при замороженных счетах.
FINMA сочло нарушения системными и слишком серьезными, чтобы их можно было оперативно исправить.
26 февраля минфин США предложил лишить MBaer Merchant Bank AG доступа к американской финансовой системе. По данным ведомства, через американскую финансовую инфраструктуру банк провел свыше $100 млн для клиентов, связанных с Россией и Ираном.