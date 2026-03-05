Средний срок потребкредитов в январе составил 2,2 года

По данным ЦБ, в январе портфель потребительских кредитов вырос на 0,9% после снижения на 0,7% в декабре 2025 г. и составил 12,8 трлн руб. В рейтинговом агентстве «Эксперт РА» прогнозируют, что смягчение кредитно-денежной политики в 2026 г. улучшит ситуацию с потребительским кредитованием в банках, но восстановление будет напрямую зависеть от регуляторных требований Центробанка и доходов населения. Темпы прироста этого сегмента в банках достигнут 7%, что связано с высокой прибыльностью кредитов для банков. По прогнозам ЦБ, в 2026 г. ключевая ставка составит 13,5-14,5% (сейчас– 15,5%), в 2027 г. – 8-9%.