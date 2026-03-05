Средний срок потребкредитов в январе составил 2,2 года
Средний срок потребительских кредитов в январе 2026 г. увеличился на 17,5% по сравнению с январем 2025 г. (1,9 лет) и составил 2,2 года. Об этом сообщила пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов – информаторов бюро. Но относительно декабря 2025 г. (2,4 года) средний срок потребкредита снизился на 6,2%.
Среди лидеров по сроку потребительского кредита выделяются Санкт-Петербург (2,51 года), республика Татарстан (2,41 года), Краснодарский край (2,4 года), Новосибирская область (2,39 года) и Москва (2,35 года). Наименее краткая длина кредита наблюдается в республике Якутия (1,89 года) и в Нижегородской, Кемеровской и Иркутской областях (2,08 года в каждой).
Наиболее стремительный рост срока в годовом выражении отмечается в Ростовской области и республике Татарстан (+25,7% в обоих регионах), Краснодарском крае (+24,7%), в Ленинградской (+22,1%) и Челябинской (+21%) областях.
В 2025 г. сегмент необеспеченного потребительского кредитования находился под давлением из-за жесткой политики ЦБ: регулятор охлаждал спрос, ограничивая выдачу кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой, а банки умерили риск-аппетиты. По данным Центробанка, за 2025 г. банковский портфель необеспеченной розницы в среднем уменьшился на 4,6%, составив 12,7 трлн руб. после роста на 11,3% в 2024 г.
По данным ЦБ, в январе портфель потребительских кредитов вырос на 0,9% после снижения на 0,7% в декабре 2025 г. и составил 12,8 трлн руб. В рейтинговом агентстве «Эксперт РА» прогнозируют, что смягчение кредитно-денежной политики в 2026 г. улучшит ситуацию с потребительским кредитованием в банках, но восстановление будет напрямую зависеть от регуляторных требований Центробанка и доходов населения. Темпы прироста этого сегмента в банках достигнут 7%, что связано с высокой прибыльностью кредитов для банков. По прогнозам ЦБ, в 2026 г. ключевая ставка составит 13,5-14,5% (сейчас– 15,5%), в 2027 г. – 8-9%.