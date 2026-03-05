Глава ЦБ выступает за право всем банкам оказывать финуслуги на маркетплейсах

Сбербанк не против скидок на маркетплейсах, но считает необходимым создать равные условия для разных банков, говорил предправления Сбербанка Герман Греф. Он отмечал в феврале, что банки настаивают на равных условиях конкуренции, а «сегодняшних абсолютно кабальных условий в отношении открытого рынка» быть не должно. «Сбер» готов «решать это через регулирование», в том числе через подписание меморандумов.