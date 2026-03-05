Глава ЦБ выступает за право всем банкам оказывать финуслуги на маркетплейсах
Банки должны иметь возможность предоставлять финансовые услуги на маркетплейсах, регуляторные изменения Центробанк сейчас обсуждает с правительством. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече банков с руководством регулятора, которую организовывает Ассоциация банков России, «Ведомости» следили за трансляцией.
Набиуллина отметила, что с неизбежным развитием платформенной экономики в России банкам должны предоставлять равные возможности на маркетплейсах. Это касается как бонусов и кешбэка, так и других финансовых продуктов, например кредитов и рассрочек. Соответствующее законодательство относительно предоставления таких услуг сейчас обсуждается, отметила глава ЦБ. В настоящий момент в процессе переговоров решается вопрос регулирования скидок кредитных организаций и маркетплейсов.
В прошлом году конфликт банков и маркетплейсов обострился. Крупнейшие кредитных организации выступили против предоставления скидок по картам дочерних банков при операциях на маркетплейсах, считая механизм проявлением несправедливой конкуренции. В ноябре Сбербанк, ВТБ, Т-Банк, Альфа-банк и Совкомбанк направили обращение ряду политиков, среди которых были председатель Госдумы Вячеслав Володин и премьер-министр РФ Михаил Мишустин, с требованием пресечь недобросовестные практики.
Минэкономразвития, отмечая наличие собственных программ лояльности у всех игроков, предложило закрепить единые правила в отраслевом меморандуме. На «витрине» для пользователя обязательно должна отображаться базовая цена товара, не зависящая от способа оплаты, а скидки, кешбэки и бонусы необходимо показывать отдельно. Также ведомство предложило разрешить участникам рынка присоединяться к программам лояльности крупных игроков (но каких именно – маркетплейсов или банков, – было неясно).
Сбербанк не против скидок на маркетплейсах, но считает необходимым создать равные условия для разных банков, говорил предправления Сбербанка Герман Греф. Он отмечал в феврале, что банки настаивают на равных условиях конкуренции, а «сегодняшних абсолютно кабальных условий в отношении открытого рынка» быть не должно. «Сбер» готов «решать это через регулирование», в том числе через подписание меморандумов.
«Нам был предложен некий меморандум от одного из маркетплейсов. Боюсь подыскать подходящее слово, чтобы никого не обидеть. Ну, это, скажем так, не партнерский совсем подход», – рассказывал Греф.
Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов также в феврале комментировал эту тему. Он отметил, что банки и маркетплейсы до сих пор не достигли консенсусного решения и на его поиск могут уйти «долгие месяцы, кварталы и годы».