ВТБ обновил условия переводов за границу для розничных клиентов

Комиссия за переводы в Китай в юанях через «ВТБ онлайн» теперь составляет 2% от суммы вместо прежних 2,5%. При оформлении операции в отделениях банка комиссия снижена с 3% до 2,5%. Кроме Китая, ВТБ снизил комиссии для переводов со счета в нацвалютах в Казахстан, Армению и Белоруссию. Кроме того, ВТБ почти в 2,5 раза опустил минимальную сумму перевода в Индию – с 50 000 до 20 000 индийских рупий, тариф составляет 1%.