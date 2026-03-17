Финансы

ВТБ обновил условия переводов за границу для розничных клиентов

Ведомости

ВТБ изменил условия трансграничных переводов для розничных клиентов, скорректировав комиссии за переводы в национальной валюте в Китай и страны СНГ. Банк также снизил минимальную сумму перевода в Индию, говорится в сообщении финорганизации.

Комиссия за переводы в Китай в юанях через «ВТБ онлайн» теперь составляет 2% от суммы вместо прежних 2,5%. При оформлении операции в отделениях банка комиссия снижена с 3% до 2,5%. Кроме Китая, ВТБ снизил комиссии для переводов со счета в нацвалютах в Казахстан, Армению и Белоруссию. Кроме того, ВТБ почти в 2,5 раза опустил минимальную сумму перевода в Индию – с 50 000 до 20 000 индийских рупий, тариф составляет 1%.

По словам руководителя департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексея Охорзина, ежедневно клиенты банка совершают тысячи операций. В настоящее время клиенты банка имеют возможность отправлять средства более чем в 150 стран мира.

По результатам 2025 г. розничные клиенты ВТБ совершили более 13 млн трансграничных переводов. Показатель в шесть раз превышает значение предыдущего года. Общий объем операций вырос в 5,8 раза, превысив 294 млрд руб.

