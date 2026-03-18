ВТБ запустил партнерский проект с «Яндексом»
ВТБ начал партнерство с «Яндексом» – оно стартует с «Яндекс Маркета». С 19 марта клиенты ВТБ могут оплачивать покупки на «Яндекс Маркете» картами банка и получать скидки на товары, сказал «Ведомостям» представитель банка. Для получения скидки достаточно привязать карту ВТБ к своему аккаунту на маркетплейсе и использовать при покупке.
Представитель ВТБ отметил, что размер скидки может достигать 50% при оплате картой.
ВТБ также планирует партнерство с другими сервисами «Яндекса» и лидерами рынка. Ольга Скоробогатова, первый заместитель президента-председателя правления ВТБ, передала через представителя, что сотрудничество с такими игроками является ключевой частью новой стратегии банка.
«В рамках новой стратегии розничного бизнеса ВТБ активно идет в партнерства с ключевыми игроками российского рынка. «Яндекс» – одна из крупнейших компаний, сотрудничество с которой предоставит клиентам как новые сервисы, так и новые цифровые продукты. Один из первых проектов, который будет доступен нашим клиентам, – это проект с «Яндекс Маркетом». В этом году список совместных инициатив ВТБ и «Яндекса» будет расширяться, мы также планируем запуск партнерских проектов с лидерами рынка в других отраслях», – отметила Скоробогатова.
В 2023 г. «Яндекс Маркет» уже сотрудничал с Альфа-банком – в рамках партнерства была запущена программа скидок до 30% на товары, оплаченные картой партнера.