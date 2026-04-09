ЦБ будет пресекать обход банками макропруденциальных надбавок
Банк России намерен пресечь схемы обхода макропруденциальных надбавок и подготовит изменения в соответствующее регулирование. Об этом сообщили в ЦБ.
Регулятор обратил внимание на рост выпуска облигаций, обеспеченных платежами по розничным кредитам. В ряде случаев такие бумаги выкупают другие банки, что фактически позволяет кредитным организациям обмениваться портфелями и снижать нагрузку на капитал, поскольку надбавки на эти инструменты не распространяются. Для ограничения подобных практик ЦБ планирует уточнить порядок применения надбавок.
Представители Сбербанка рассказали «Ведомостям», что рынок секьюритизации в России сейчас динамично развивается. В нем в банке видят серьезный потенциал.
«При структурировании сделок банк следует установленному макропруденциальному регулированию. Мы надеемся, что любые решения, влияющие на секьюритизацию, будут приниматься взвешенно, с учетом мнения участников рынка и анализа реальных рисков. Банк готов к конструктивному диалогу с ЦБ для выработки сбалансированного подхода, который не затормозит развитие направления», – пояснили в Сбербанке.
Одновременно Банк России готовит ряд послаблений. Так, предлагается переводить кредиты на покупку жилья в новостройках на более низкие надбавки сразу после завершения строительства, а не через год. По кредитам на индивидуальное жилищное строительство надбавки планируется устанавливать только с учетом долговой нагрузки заемщика.
Также ЦБ рассматривает снижение минимальной доли валютной выручки для признания компании экспортером с 40 до 30%. Это связано с ростом доли расчетов в рублях во внешней торговле. Мера позволит корректнее определять статус экспортеров в случае введения надбавок по валютным кредитам и облигациям.
8 апреля сообщалось, что регулятор также рассматривает возможность разрешить банкам заключать договоры с новыми клиентами по видеосвязи. Об этом «Ведомостям» рассказали три собеседника, близких к различным финансовым организациям и IT-компаниям.