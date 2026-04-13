Финансы

МКБ объединит сеть офисов с Дальневосточным банком

Ведомости

Московский кредитный банк (МКБ) запустил обслуживание физлиц на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале. Это стало возможным в преддверии объединения с Дальневосточным банком (ДВБ). Клиенты в шести федеральных округах – от Петропавловска-Камчатского до Калининграда – теперь могут получать сберегательные и кредитные продукты, а также открывать счета и карты в удаленных точках, сообщила кредитная организация.

«МКБ уже обслуживает корпоративных клиентов на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале, поэтому объединение двух финансово-кредитных организаций поможет банку стать к ним ближе, еще более оперативно решая поступающие от них вопросы», – говорится в сообщении банка.

Сети офисов двух кредитных организаций будут полностью объединены в 2026 г.

Кроме того, акционеры МКБ обсудят увеличение уставного капитала. Совет директоров также определил цену выкупа акций у несогласных с реорганизацией – 10,35 руб. за штуку. На этих новостях акции банка на Мосбирже в понедельник взлетели на 61% до 8,258 руб., а объем торгов превысил 2,6 млрд руб.

Внеочередное собрание акционеров МКБ по вопросу реорганизации пройдет 25 мая в форме заочного голосования, реестр акционеров закроют 21 апреля.

