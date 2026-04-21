Первый зампред ВТБ заявила о неизбежной уберизации банков
Первый зампред ВТБ обратила внимание, что российское население хорошо продвинуто с точки зрения финансовых и цифровых услуг, а конкуренция в обеих этих сферах – жесточайшая. По ее мнению, страна близка к ситуации, когда банки пойдут по пути уберизации.
«То есть когда, например, за счет больших партнерских предложений банк может предлагать своим клиентам оплатить не только картой ВТБ, но и другой картой», – сказала Скоробогатова.
Эксперт предположила, что такие проекты появятся на рынке уже в 2027 г. По ее словам, аналогичная тенденция ожидает маркетплейсы и крупные торговые площадки.
Уберизация – это трансформация банка в цифровой агрегатор-платформу, посредством которого клиенты получают финансовые услуги в формате «одного клика».