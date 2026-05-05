Минсельхоз предложил снизить размер субсидирования льготных кредитов
Минсельхоз России подготовил проект приказа, в котором предлагается сократить размер субсидирования льготных кредитов до 50% ключевой ставки Банка России.
Сейчас несколько приоритетных направлений развития АПК получает кредиты, ставка по которым субсидируется на 70%.
Согласно пояснительной записке, из-за отсутствия дополнительных источников финансирования и дефицита средств федерального бюджета, необходимых на реализацию механизма льготного кредитования, ведомство вынуждено переводить льготные кредитные договоры на коммерческую ставку или снизить размер субсидирования кредитов.
9 января Минсельхоз сообщал, что за 2025 г. объем государственной поддержки агропромышленного комплекса в рамках четырех государственных программ ведомства составил 665 млрд руб. Средства пошли на льготное кредитование, субсидии на развитие ключевых подотраслей сельского хозяйства, обновление техники и оборудования.
Министерство назвало самой востребованной мерой поддержки льготное кредитование. В прошлом году объем субсидий на эти цели достиг порядка 250 млрд руб. Аграриям был предоставлен рекордный объем льготных краткосрочных кредитов. Он составил почти 732 млрд руб., что на 15% больше, чем годом ранее.