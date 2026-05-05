CNY Бирж.11,053+0,34%CHMK3 960-0,38%MGTS1 0720%IMOEX2 644,37+0,9%RTSI1 105,63+1,02%RGBI119,48-0,18%RGBITR780,49-0,15%
Финансы

Минсельхоз предложил снизить размер субсидирования льготных кредитов

Минсельхоз России подготовил проект приказа, в котором предлагается сократить размер субсидирования льготных кредитов до 50% ключевой ставки Банка России.

Сейчас несколько приоритетных направлений развития АПК получает кредиты, ставка по которым субсидируется на 70%.

Согласно пояснительной записке, из-за отсутствия дополнительных источников финансирования и дефицита средств федерального бюджета, необходимых на реализацию механизма льготного кредитования, ведомство вынуждено переводить льготные кредитные договоры на коммерческую ставку или снизить размер субсидирования кредитов.

9 января Минсельхоз сообщал, что за 2025 г. объем государственной поддержки агропромышленного комплекса в рамках четырех государственных программ ведомства составил 665 млрд руб. Средства пошли на льготное кредитование, субсидии на развитие ключевых подотраслей сельского хозяйства, обновление техники и оборудования.

Министерство назвало самой востребованной мерой поддержки льготное кредитование. В прошлом году объем субсидий на эти цели достиг порядка 250 млрд руб. Аграриям был предоставлен рекордный объем льготных краткосрочных кредитов. Он составил почти 732 млрд руб., что на 15% больше, чем годом ранее.

