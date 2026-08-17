Более 2000 отделений банков могут закрыться в 2026 году
За январь-август 2026 г. банки закрыли 1370 дополнительных офисов, следует из данных Банка России, которые изучили «Известия». При сохранении текущей динамики к концу года число ликвидированных отделений может превысить 2000.
В среднем с начала года кредитные организации ежемесячно закрывали около 196 офисов, это примерно вдвое больше, чем годом ранее. Как отметили в издании, это максимальный показатель как минимум за семь лет. Для сравнения, за первые восемь месяцев 2021 г. был зафиксирован предыдущий максимум – 894 закрытия. В 2021 и 2022 гг. банки ликвидировали 1588 и 1631 офис соответственно, однако уже в 2026 г. объем сокращения приблизился к этим значениям.
Темпы закрытия отделений в мае и июне были примерно на треть выше среднего показателя предыдущих месяцев. Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич связывает тенденцию прежде всего с изменением поведения клиентов. Большинство повседневных операций теперь можно проводить дистанционно через мобильные приложения и онлайн-сервисы, тогда как посещение отделений в основном требуется для сложных операций и работы с наличными.
На востребованность банковских офисов также влияет развитие цифровых каналов, системы быстрых платежей и финансовых платформ, отметил ведущий аналитик «Эксперт РА» Илья Ларин. По его словам, многие отделения, открытые в период высокой зависимости клиентов от очного обслуживания, перестали быть экономически эффективными. В результате банки оптимизируют расходы на содержание филиальной сети.