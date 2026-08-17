Более 2000 отделений банков могут закрыться в 2026 году

В среднем с начала года кредитные организации ежемесячно закрывали около 196 офисов, это примерно вдвое больше, чем годом ранее. Как отметили в издании, это максимальный показатель как минимум за семь лет. Для сравнения, за первые восемь месяцев 2021 г. был зафиксирован предыдущий максимум – 894 закрытия. В 2021 и 2022 гг. банки ликвидировали 1588 и 1631 офис соответственно, однако уже в 2026 г. объем сокращения приблизился к этим значениям.