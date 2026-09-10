ЦБ продлил полномочия финансового омбудсмена Дениса Новака
Совет директоров Банка России продлил полномочия Дениса Новака на посту финансового уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг. Об этом регулятор сообщил на своем сайте.
Как указал ЦБ, новый срок начнется с 25 октября 2026 г. Новак продолжит заниматься рассмотрением споров потребителей со страховыми компаниями, микрофинансовыми организациями, кредитными кооперативами и кредитными организациями.
Регулятор напомнил, что финансовый уполномоченный назначается советом директоров ЦБ на пять лет по предложению главного финансового уполномоченного. Новак впервые был назначен на эту должность 11 октября 2021 г.
Новак с 2017 по 2020 г. занимал пост заместителя министра юстиции России. Имеет классный чин действительного государственного советника юстиции РФ 1 класса. Кроме того, он имеет степень кандидата юридических наук, является доцентом, профессором кафедры обязательственного права Исследовательского центра частного права имени С.С. Алексеева при президенте РФ.