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Главная / Финансы /

Набиуллина: ЦБ готов к льготам в кредитовании защиты критической инфраструктуры

Максим Цуланов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Банк России готов к льготам в кредитовании защиты объектов критической инфраструктуры. Об этом заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина на XXIII Международном банковском форуме.

«Сейчас многие заемщики хотят инвестировать в защиту своих объектов инфраструктуры, обращаются за кредитами, и мы здесь также, с точки зрения регулирования, готовы пойти навстречу», – сказала она.

По словам Набиуллиной, первое направление работы банков в нынешней ситуации – реструктуризация кредитов тем заемщикам, которые пострадали. Второе направление – минимизация будущих потерь.

В конце августа президент РФ Владимир Путин подписал указ о защите критической инфраструктуры. Речь идет о временном управлении на таких объектах в случае, если владельцы не обеспечили их безопасность или своевременно не восстановили после повреждений. 

Временное управление может распространяться на все или часть находящихся в России активов хозяйствующего субъекта. Примечательно, что в их число входят как движимое и недвижимое имущество, так и ценные бумаги и имущественные права.

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