Число страховых случаев из-за пожаров выросло на 28%

Самым пожароопасным сезоном стала весна: с марта по май компания урегулировала в связи с пожарами 542 страховых случая – на 20% больше год к году. Летом – 414 случаев (+22%). В частных домах летом возгораний стало на 32% больше, в квартирах – на 11%.