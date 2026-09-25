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Число страховых случаев из-за пожаров выросло на 28%

Инна Шульгина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

За восемь месяцев 2026 г. с бытовыми пожарами столкнулись более 1300 клиентов «Сберстрахования» – на 28% больше, чем годом ранее. Выплаты выросли на 50% до 777 млн руб., на частные дома пришлось 57% пожаров, на квартиры – 43%, сообщили в компании.

Чаще всего возгорания в квартирах происходили в Санкт-Петербурге (91% от всех страховых случаев, связанных с пожарами в городе), Москве (89%), ЯНАО (81%), Курской области (80%) и Приморском крае (74%). В частных домах – в Псковской области (92%), Бурятии (91%), Владимирской области (84%), Забайкальском крае (82%) и Челябинской области (79%).

Самым пожароопасным сезоном стала весна: с марта по май компания урегулировала в связи с пожарами 542 страховых случая – на 20% больше год к году. Летом – 414 случаев (+22%). В частных домах летом возгораний стало на 32% больше, в квартирах – на 11%.

Больше всего обращений пришлось на Москву и Подмосковье (12%), Санкт-Петербург и Ленобласть (6%). Крупнейшие выплаты – 8,7 млн руб. по ипотечному полису в Сахалинской области и 7,8 млн руб. по договору добровольного страхования в ХМАО, сообщил исполнительный директор «Сберстрахования» Александр Абрамов.

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