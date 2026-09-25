ЦБ пообещал бороться с маскировкой потребкредитов под рассрочку

20 августа «Ведомости» писали, что в июле банки выдали гражданам рекордные с начала 2025 г. 487,04 млрд руб. кредитов наличными, что на 45% больше июля прошлого года (336,35 млрд руб.). Средний размер кредита наличными в июле достиг 216 000 руб. и вырос за год на 10 000 руб. (+4,85%). В то же время средний срок кредитования в июле составил 29 месяцев (2 года 5 месяцев), тогда как в июле 2025 г. он был 34 месяца (2 года 10 месяцев).