ЦБ пообещал бороться с маскировкой потребкредитов под рассрочку
ЦБ видит в действиях участников рынка, которые предлагают клиентам потребительский кредит под видом рассрочки, признаки недобросовестной практики, и работает над устранением таких предложений. Об этом в кулуарах XXIII Международного банковского форума заявил и.о. директора департамента поведенческого надзора Банка России Сергей Колганов.
«Мы видим, что отдельные участники рынка, в том числе банки, предлагают продукт как рассрочку, а по сути, внутри это не рассрочка, а обычный потребительский кредит. (...) Рассрочка бесплатная, а там содержится определенная плата за предоставление рассрочки или еще что-то», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
Колганов отметил, что в случае выявления подобных действий ЦБ применяет соответствующие меры, в том числе выдает предписания.
По словам и.о. директора департамента поведенческого надзора ЦБ, некоторые маркетплейсы также предлагают оплату товаров или услуг при помощи рассрочки, которая на деле оказывается потребительским кредитом. Он отметил, что работа по устранению данных предложений сейчас ведется, и подчеркнул, что «маркетплейс является лишь витриной, внутри эти продукты предоставляют сами банки».
20 августа «Ведомости» писали, что в июле банки выдали гражданам рекордные с начала 2025 г. 487,04 млрд руб. кредитов наличными, что на 45% больше июля прошлого года (336,35 млрд руб.). Средний размер кредита наличными в июле достиг 216 000 руб. и вырос за год на 10 000 руб. (+4,85%). В то же время средний срок кредитования в июле составил 29 месяцев (2 года 5 месяцев), тогда как в июле 2025 г. он был 34 месяца (2 года 10 месяцев).