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Главная / Финансы /

Минфин РФ выплатил купон по евробондам в размере 8,6 млрд рублей

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Минфин РФ выплатил 8,6 млрд руб. ($102 млн) купонный доход по облигациям внешних облигационных займов России со сроком погашения в 2035 г. Об этом ведомство сообщило на сайте.

Средства получил платежный агент по еврооблигациям – НКО АО «Национальный расчетный депозитарий».

21 сентября Минфин выплатил купонный доход по еврооблигациям со сроком погашения в 2029 г. в сумме 5,5 млрд руб.

С июня 2022 г. Минфин осуществляет все выплаты по суверенным еврооблигациям России в рублях. Номинальный объем выпуска евробондов с погашением в 2035 году составлял $4 млрд.

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