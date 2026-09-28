Минфин РФ выплатил купон по евробондам в размере 8,6 млрд рублей
Минфин РФ выплатил 8,6 млрд руб. ($102 млн) купонный доход по облигациям внешних облигационных займов России со сроком погашения в 2035 г. Об этом ведомство сообщило на сайте.
Средства получил платежный агент по еврооблигациям – НКО АО «Национальный расчетный депозитарий».
21 сентября Минфин выплатил купонный доход по еврооблигациям со сроком погашения в 2029 г. в сумме 5,5 млрд руб.
С июня 2022 г. Минфин осуществляет все выплаты по суверенным еврооблигациям России в рублях. Номинальный объем выпуска евробондов с погашением в 2035 году составлял $4 млрд.