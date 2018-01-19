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Проверьте свою финансовую грамотность

Ответьте на вопросы об инвестициях и личных финансах
Фото: Ведомости, PhotoXPress, PIXABAY; Данные: исследование Стокгольмской школы экономики и Университета Дьюка
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