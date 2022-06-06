На какие активы обратить внимание инвесторам в июне

По оценкам аналитиков БКС, в апреле размер депозитов на срок от трех до шести месяцев увеличился до рекордных 9–10 трлн руб. Но после того как 26 мая ЦБ снизил ставку с 14 до 11%, найти вклад выше 10% будет крайне проблематично, говорит персональный брокер «БКС мир инвестиций» Александр Чечерин. Он ожидает перетока части депозитов на фондовый рынок – даже в самом пессимистичном сценарии (с учетом рисков и возможных санкций) это будет порядка 5–10% от всего объема депозитов, а в абсолютных значениях – сотни миллиардов. С учетом того, что средний оборот на Московской бирже сейчас около 20–30 млрд руб., такой приток может оказать существенное влияние на рынок, уверен Чечерин.