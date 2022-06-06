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На какие активы обратить внимание инвесторам в июне

Тем, кто ищет альтернативу депозитам, подойдут облигации и золото, а долгосрочным инвесторам – акции российских компаний
Инга Сангалова
Евгений Разумный / Ведомости

В мае-июне истекает срок вкладов, которые граждане открывали в марте по ставкам выше 20%, а новые открыть под двузначные проценты вряд ли удастся – после того как ЦБ понизил ставку до 11%, в большинстве банков ставки опустились ниже 10%. На фоне этого граждане могут вновь обратиться к фондовому рынку, которому сейчас как раз не хватает ликвидности: в мае объемы торгов акциями на Московской бирже, депозитарными расписками и паями рухнули на 41% в сравнении с апрелем, корпоративными, региональными и государственными облигациями – на 7%.

По оценкам аналитиков БКС, в апреле размер депозитов на срок от трех до шести месяцев увеличился до рекордных 9–10 трлн руб. Но после того как 26 мая ЦБ снизил ставку с 14 до 11%, найти вклад выше 10% будет крайне проблематично, говорит персональный брокер «БКС мир инвестиций» Александр Чечерин. Он ожидает перетока части депозитов на фондовый рынок – даже в самом пессимистичном сценарии (с учетом рисков и возможных санкций) это будет порядка 5–10% от всего объема депозитов, а в абсолютных значениях – сотни миллиардов. С учетом того, что средний оборот на Московской бирже сейчас около 20–30 млрд руб., такой приток может оказать существенное влияние на рынок, уверен Чечерин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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