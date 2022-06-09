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Как выглядит инвестпортфель в условиях кризиса

Главное – учитывать риск-профиль и инвестиционный горизонт, не забывая о «подушке безопасности», говорят эксперты
Инга Сангалова
Основа портфеля консервативных инвесторов – облигации / Евгений Разумный / Ведомости

Западные санкции, повышение ключевой ставки, всплеск инфляции, ограничение работы с иностранными активами, перенос сроков финансовых отчетностей российских эмитентов, отказ от дивидендов, резкое падение курса рубля, а затем его укрепление – это далеко не весь перечень вызовов, с которыми в последние три месяца столкнулись российские инвесторы. Тем не менее интерес россиян к инвестированию продолжает расти, и сейчас они становятся чуть ли не самыми значимыми игроками российского фондового рынка. Согласно данным Мосбиржи, в мае доля частных инвесторов в объеме торгов акциями составила 72,6%, в объеме торгов облигациями – 27%, на спот-рынке валюты – 15,6%, на срочном рынке – 68,6%.

В попытке избежать ловушек инвесторы проводят ребалансировку своих портфелей, о чем свидетельствует высокий показатель доли розничных инвесторов в объеме общих торгов на Мосбирже. Между тем аналитики, опрошенные «Ведомостями», советуют не поддаваться панике и следовать прежде всего своим инвестиционным стратегиям – в соответствии с риск-профилем и инвестиционным горизонтом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных