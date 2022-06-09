Как выглядит инвестпортфель в условиях кризиса

Западные санкции, повышение ключевой ставки, всплеск инфляции, ограничение работы с иностранными активами, перенос сроков финансовых отчетностей российских эмитентов, отказ от дивидендов, резкое падение курса рубля, а затем его укрепление – это далеко не весь перечень вызовов, с которыми в последние три месяца столкнулись российские инвесторы. Тем не менее интерес россиян к инвестированию продолжает расти, и сейчас они становятся чуть ли не самыми значимыми игроками российского фондового рынка. Согласно данным Мосбиржи, в мае доля частных инвесторов в объеме торгов акциями составила 72,6%, в объеме торгов облигациями – 27%, на спот-рынке валюты – 15,6%, на срочном рынке – 68,6%.